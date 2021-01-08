В Башкирии увеличилось число смертей от COVID-19

В Башкирии зарегистрированы новые смерти от коронавируса, сообщает региональный Минздрав. По данным ведомства, еще два жителя республики скончались от осложнений, вызванных болезнью. Таким образом, общее число смертельных исходов достигло 154.

По состоянию на 8 января, в Башкирии зарегистрировано 20 407 фактов заражения коронавирусом. Это на 165 случаев инфицирования больше, чем было сутками ранее.