Победительница шоу «Голос» из Башкирии рассказала, как отметила первое место

Свою победу в главном песенном конкурсе страны 17-летняя Яна Габбасова из Нефтекамска отметила очень скромно. Как призналась сама девушка, никакого пышного банкета или торжества не было.

Яна рассказала, что после финала они с отцом заплутали в Москве и просто ездили по ночному городу. Когда же они приехали домой, то увидели, что остальные родственники уже легли спать. Яна с папой решили выпить по бокалу вину в честь победы и тоже ушли отдыхать. Девушка признается, что в тот день она плохо себя чувствовала из-за болезни.