Стало известно число миллиардеров в Башкирии

В Башкирии 10 человек имеют доход более 1 млрд рублей. Такие данные жители республики предоставили в Федеральную налоговую службу.

За три года это число увеличилось на три пункта. В 2017 году 7 миллиардеров платили налог в размере около 1 млн рублей. Сейчас работники управления ожидают, что десять человек заплатят 70 млн рублей налогов.