Стало известно число миллиардеров в Башкирии

В Башкирии 10 человек имеют доход более 1 млрд рублей. Такие данные жители республики предоставили в Федеральную налоговую службу.
За три года это число увеличилось на три пункта. В 2017 году 7 миллиардеров платили налог в размере около 1 млн рублей. Сейчас работники управления ожидают, что десять человек заплатят 70 млн рублей налогов.
Также в Управлении рассказали, что к концу декларационной кампании – к 1 декабря 2020 года – было принято 292 тысячи 230 деклараций по налогу на доходы физлиц. В целом жители республики должны заплатить налоги на сумму 766 млн 576 тысяч рублей, сообщает Ufatime.