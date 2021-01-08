Стала известна судьба пропавшего 16-летнего подростка из Башкирии

В Башкирии подошли к концу поиски 16-летнего Никиты С. из Уфы. Подростка искали волонтеры и сотрудники полиции в течение месяца.

Юноша ушел из дома 8 декабря в неизвестном направлении и перестал выходить с родными на связь. Обеспокоенные родственники сразу же обратились за помощью к волонтерам, которые вели активные поиски ребенка.