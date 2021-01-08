В Башкирии трагически погиб 41-летний многодетный отец

В Башкирии при трагических обстоятельствах погиб отец троих детей из деревни Улукулево. Мужчину сбили насмерть на трассе Уфа-Инзер глубокой ночью еще третьего января.
По словам родственников, в тот день он шел по обочине, когда на него наехала отечественная легковушка. Удар был такой силы, что шансов выжить у мужчины не было. Он скончался до приезда медиков и полиции.
Известно, что у мужчины остались трое детей. А седьмого января многодетный отец должен был справить свой 42 день рождения, однако не дожил до него четыре дня.
Сейчас близкие погибшего ищут свидетелей аварии, сообщает "КП-Уфа".