Власти Уфы прокомментировали перекрытие развязки на Заки Валиди

Сейчас путепровод имеет 4 полосы по две в каждом направлении. После реконструкции будет иметь 6 полос. Также удлинятся балки пролетного строения и, тем самым, под проспектом Салавата Юлаева появится ещё одна обособленная полоса для движения транспорта, что также должно увеличить пропускную способность. В целом, реконструкция позволит увеличить ее на треть. Мы анализировали этот момент с Высшей школой экономики. В утренние и вечерние часы-пик на этом участке проезжают порядка 6,5 тысяч автомобилей в час. Мы рассмотрели множество различных вариантов организации схем объезда реконструируемого участка и выбрали наиболее оптимальный

Константин Паппе, и.о. начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы