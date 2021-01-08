Власти Уфы прокомментировали перекрытие развязки на Заки Валиди

Столичная мэрия объяснила горожан, почему необходим ремонт путепровода на Заки Валиди. Как пояснили в пресс-службе администрации, город давно «страдал» от пробок в сторону аэропорта, так как пропускная способность трассы себя исчерпала. 

Для того чтобы решить данную проблему власти Уфы придумали способ, как увеличить транспортный поток - строительство нового моста через Белую в створе улицы Воровского. Однако, чтобы связать сооружение с развязкой, нужно время.

По словам исполняющего обязанности начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы Константина Паппе, целью реконструкции данной транспортной развязки является доведение ее параметров до нормативных.

Сейчас путепровод имеет 4 полосы по две в каждом направлении. После реконструкции будет иметь 6 полос. Также удлинятся балки пролетного строения и, тем самым, под проспектом Салавата Юлаева появится ещё одна обособленная полоса для движения транспорта, что также должно увеличить пропускную способность. В целом, реконструкция позволит увеличить ее на треть. Мы анализировали этот момент с Высшей школой экономики. В утренние и вечерние часы-пик на этом участке проезжают порядка 6,5 тысяч автомобилей в час. Мы рассмотрели множество различных вариантов организации схем объезда реконструируемого участка и выбрали наиболее оптимальный

Константин Паппе, и.о. начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы

В свою очередь, директор Мостотряда № 30 АО «Уралмостострой» Василий Чекуров, сообщил, что сегодня, 8 января, в тестовом режиме перекрыли половину проезжей части путепровода.

Перекрыто движение путепровода по направлению от улицы Заки Валиди в сторону Монумента Дружбы, с привлечением для альтернативного объезда левостороннего съезда пересекающего проспект Салавата Юлаева.

Василий Чекуров, директор Мостотряда № 30 АО «Уралмостострой»

Также Василий Чекуров обратился к автолюбителям быть взаимовежливыми и запастись терпением.

Все это делается исключительно на благо города и его жителей. Мы постараемся сделать все максимально быстро и качественно. Работы по реконструкции путепровода будут вестись непрерывно без выходных, без праздников, в круглосуточном режиме в две смены.

Василий Чекуров, директор Мостотряда № 30 АО «Уралмостострой»

В ходе встречи с представителями средств массовой информации было отмечено, что в целях разгрузки потоков в 2019-2020 годах заблаговременно на прилегающих улицах, которые сейчас предлагаются как объездные, был выполнен ремонт дорог – Посадской, Сун-Ят-Сена, Октябрьской Революции, Мингажева и других смежных улиц.

Отметим, что на прилегающих улицах временно меняется организация дорожного движения. В частности, на улице Посадской в сторону проспекта Салавата Юлаева, на путепроводе по улице Мингажева в сторону центра города будет введено одностороннее движение. Кроме этого, будет отмена левых поворотов при съезде с путепровода улицы Октябрьской Революции и запрет стоянки транспортных средств на прилегающих улицах.

На протяжении 11 месяцев, пока будут производиться работы, в силах автомобилистов влиять на ситуацию с пробками, используя объездные маршруты. Например, жители Демы могут заезжать в Уфу через микрорайон Затон.

Также рекомендуется использовать маршрут «Улица Пугачева – Нагаевское шоссе – выезд на федеральную трассу М-5». Жителям северной части города рекомендуют использовать направление «Улица Интернациональная – улица Перспективная – выезд на федеральную трассу М-5».

В ходе подготовительных работ были установлены временные светофорные объекты, новые дорожные знаки, аншлаги, ограждения из бетонных блоков и сигнальных лент.

По информации заместителя главного инженера МУЭП «Уфагорсвет» Руслана Яхиббаева, на данный момент приоритет работы светофоров установлен по направлению проспекта Салавата Юлаева – горение зеленого сигнала порядка 44 секунд и 29 секунд по улице Заки Валиди.

Оптимальный режим работы светофоров будет определяться исходя из трафика движения. Пока он установлен на основе предварительных расчетов. При необходимости будет корректироваться.

Руслан Яхиббаев, заместитель главного инженера МУЭП «Уфагорсвет»