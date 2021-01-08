Власти Уфы прокомментировали перекрытие развязки на Заки Валиди

Столичная мэрия объяснила горожан, почему необходим ремонт путепровода на Заки Валиди. Как пояснили в пресс-службе администрации, город давно «страдал» от пробок в сторону аэропорта, так как пропускная способность трассы себя исчерпала.
Для того чтобы решить данную проблему власти Уфы придумали способ, как увеличить транспортный поток - строительство нового моста через Белую в створе улицы Воровского. Однако, чтобы связать сооружение с развязкой, нужно время.
По словам исполняющего обязанности начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы Константина Паппе, целью реконструкции данной транспортной развязки является доведение ее параметров до нормативных.
В свою очередь, директор Мостотряда № 30 АО «Уралмостострой» Василий Чекуров, сообщил, что сегодня, 8 января, в тестовом режиме перекрыли половину проезжей части путепровода.
Также Василий Чекуров обратился к автолюбителям быть взаимовежливыми и запастись терпением.
В ходе встречи с представителями средств массовой информации было отмечено, что в целях разгрузки потоков в 2019-2020 годах заблаговременно на прилегающих улицах, которые сейчас предлагаются как объездные, был выполнен ремонт дорог – Посадской, Сун-Ят-Сена, Октябрьской Революции, Мингажева и других смежных улиц.
Отметим, что на прилегающих улицах временно меняется организация дорожного движения. В частности, на улице Посадской в сторону проспекта Салавата Юлаева, на путепроводе по улице Мингажева в сторону центра города будет введено одностороннее движение. Кроме этого, будет отмена левых поворотов при съезде с путепровода улицы Октябрьской Революции и запрет стоянки транспортных средств на прилегающих улицах.
На протяжении 11 месяцев, пока будут производиться работы, в силах автомобилистов влиять на ситуацию с пробками, используя объездные маршруты. Например, жители Демы могут заезжать в Уфу через микрорайон Затон.
Также рекомендуется использовать маршрут «Улица Пугачева – Нагаевское шоссе – выезд на федеральную трассу М-5». Жителям северной части города рекомендуют использовать направление «Улица Интернациональная – улица Перспективная – выезд на федеральную трассу М-5».
В ходе подготовительных работ были установлены временные светофорные объекты, новые дорожные знаки, аншлаги, ограждения из бетонных блоков и сигнальных лент.
По информации заместителя главного инженера МУЭП «Уфагорсвет» Руслана Яхиббаева, на данный момент приоритет работы светофоров установлен по направлению проспекта Салавата Юлаева – горение зеленого сигнала порядка 44 секунд и 29 секунд по улице Заки Валиди.