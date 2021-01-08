Депутаты Башкирии предложили отбирать авто у пьяных водителей

В Государственном собрании Башкирии предложили отбирать транспорт у нетрезвых водителей, которые совершили ДТП. Парламентарии направили законодательную инициативу в Государственную Думу.

По мнению авторов документа, такой закон способен изменить ситуацию со смертностью на дорогах по вине пьяных водителей. Из-за нетрезвого вождения происходит каждая восьмая-десятая авария, приводят данные депутаты. При этом предлагается отбирать машину либо если пьяный водитель совершил ДТП с тяжелыми последствиями, либо если попался за пьяным вождением повторно.