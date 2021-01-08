В Башкирии мужчина зарезал из ревности свою возлюбленную

Пьяная ссора между возлюбленными, произошедшая в Башкирии, закончилась кровавой трагедией. Мужчина зарезал свою 30-летнюю сожительницу на почве ревности, сообщает "КП-Уфа" со ссылкой на собственный источник в полиции.

Известно, что трагедия произошла в селе Ильино-Поляна Благовещенского района. Пара коротала вечер за выпивкой, и в какой-то момент между ними завязался словесный конфликт, который перерос в драку. 26-летний парень в сердцах схватился за нож и несколько раз вонзил его в живот погибшей. Шансов выжить, по словам медиков, у девушки не было: она умерла от сильного кровотечения.