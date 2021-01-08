В Уфе пенсионерам и инвалидам раздают бесплатные продуктовые наборы

Бесплатные продуктовые наборы раздает в Уфе «Дом здоровья». Акция проходит при поддержке ассоциации «Опора России». Паек включает в себя чай, сахар, макароны и геркулесовую кашу. Чтобы получить пакет, необходимо записаться и при посещении предъявить удостоверение пенсионера или инвалида. Уфимцы активно откликнулись на предложение и рассказывают о нем знакомым.
В компании «Дом здоровья» рассказали, что благотворительностью занялись с начала пандемии. Весной они раздавали санитайзеры и средства индивидуальной защиты. А с осени стали вручать пенсионерам продуктовые наборы. Акция бессрочная, подробности можно узнать по телефону: (347) 298-33-68.