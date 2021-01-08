В Уфе пенсионерам и инвалидам раздают бесплатные продуктовые наборы

У нас в Уфе пять центров, и каждый делает акции каждый месяц. Где-то наборов по 50-100, получается, пять центров – по 100 наборов каждый месяц наша компания дарит нуждающимся. Как вы видели, и для себя приходят, берут, и для лежащих мужей и жен, соседей. Это просто самая малость, что мы можем сделать.

Борис Сазонов, член совета башкирского отделения «Опоры России»