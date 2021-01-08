В Уфе пенсионерам и инвалидам раздают бесплатные продуктовые наборы

Бесплатные продуктовые наборы раздает в Уфе «Дом здоровья». Акция проходит при поддержке ассоциации «Опора России». Паек включает в себя чай, сахар, макароны и геркулесовую кашу. Чтобы получить пакет, необходимо записаться и при посещении предъявить удостоверение пенсионера или инвалида. Уфимцы активно откликнулись на предложение и рассказывают о нем знакомым.

У нас пенсии маленькие, у меня вот 12 тысяч пенсия, у мужа 15, но он инвалид второй группы. У меня и много денег тратится на лекарства. Дома лежит, лежащий больной, я за ним смотрю. Очень дорого лекарства стоят, а надо покупать.

Клара Гибадуллина

Маленько душа радуется, такое внимание, все-таки про нас не забывают, пенсионеров уважают, нам очень приятно.

Таскира и Риф Имаевы

В компании «Дом здоровья» рассказали, что благотворительностью занялись с начала пандемии. Весной они раздавали санитайзеры и средства индивидуальной защиты. А с осени стали вручать пенсионерам продуктовые наборы. Акция бессрочная, подробности можно узнать по телефону: (347) 298-33-68.

У нас в Уфе пять центров, и каждый делает акции каждый месяц. Где-то наборов по 50-100, получается, пять центров – по 100 наборов каждый месяц наша компания дарит нуждающимся. Как вы видели, и для себя приходят, берут, и для лежащих мужей и жен, соседей. Это просто самая малость, что мы можем сделать.

Борис Сазонов, член совета башкирского отделения «Опоры России»