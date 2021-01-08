В Уфе прошёл праздник двора по просьбе жителей

В поселке Нагаево под Уфой прошел праздник двора. Торжество состоялось в рамках проекта «Реальные дела» партии «Единая Россия» с участием волонтеров проекта «Наша забота».
В региональное отделение партии поступило обращение от жительницы села. Елена Гизатуллина попросила организовать праздник для местных жителей и установить горку на детской площадке. Торжеству были рады и взрослые, и дети со всех окрестных домов. Детей ждала программа с играми, подарками от главных героев праздника Деда Мороза и Снегурочки.