В Уфе прошёл праздник двора по просьбе жителей

Тут у нас, оказывается, талантов очень много, пара ансамблей вокальных, танцевальных. Я думаю, такие праздники двора будем продолжать, потому что по программе поддержки местных инициатив здесь планируется обустроить такой летний городок, я думаю, людям будет комфортно и весело.

Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»