В Уфе прошёл праздник двора по просьбе жителей

В поселке Нагаево под Уфой прошел праздник двора. Торжество состоялось в рамках проекта «Реальные дела» партии «Единая Россия» с участием волонтеров проекта «Наша забота».

В региональное отделение партии поступило обращение от жительницы села. Елена Гизатуллина попросила организовать праздник для местных жителей и установить горку на детской площадке. Торжеству были рады и взрослые, и дети со всех окрестных домов. Детей ждала программа с играми, подарками от главных героев праздника Деда Мороза и Снегурочки.

Тут у нас, оказывается, талантов очень много, пара ансамблей вокальных, танцевальных. Я думаю, такие праздники двора будем продолжать, потому что по программе поддержки местных инициатив здесь планируется обустроить такой летний городок, я думаю, людям будет комфортно и весело.

Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»