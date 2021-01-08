Власти Уфы рассказали, когда закончат ремонт на развязке Заки Валиди

Транспортную развязку на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди официально закрыли на реконструкцию на 11 месяцев. Схема движения на этом участке дороги изменена. Ограничения вводятся до конца 2021 года.
Судя по всему, запрос, как объехать закрытый путепровод на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди, теперь один из самых популярных. Некоторые водители только сейчас узнают об изменениях в транспортной схеме города. А между тем развязка на выезде из Уфы с сегодняшнего дня закрывается на реконструкцию.
Каждый день по развязке проезжали свыше 125 тысяч автомобилей. При этом нагрузка продолжала расти. Это значит, что для повышения пропускной способности необходимо расширить путепровод.
Реконструкцию путепровода планируют закончить к ноябрю 2021 года. После этого в строительный сезон уже 2022 года будут завершен весь комплекс работ на съездах развязки.
Объезды для водителей открыты по обе стороне развязки. А что касается общественного транспорта, то он будет двигаться по объездному маршруту. При этом автобусные остановки останутся без изменений. Тем не менее теперь уфимцам необходимо учитывать увеличение времени поездки, а владельцам личного автотранспорта рекомендуется заранее планировать маршруты движения в объезд указанного участка.