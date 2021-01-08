Власти Уфы рассказали, когда закончат ремонт на развязке Заки Валиди

Существующая развязка имеет железобетонные конструкции, которые находятся в удовлетворительном состоянии, но по требованиям нормативных нагрузок они уже не совсем актуальны.

Константин Паппе, и.о. начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы