В Башкирии отмечают 195-летие со дня рождения поэта Гали Сокороя

Сегодня исполнилось 195 лет со дня рождения башкирского религиозного поэта, ученого Гали Сокороя. Также встречается написание его фамилии Чокрый. Он внес огромный вклад в просвещение Башкортостана. А составленное им шежере современные эксперты оценивают как историографическое, которое открывает происхождение башкирского рода Кара-Табын.
На нем говорили предки из рода Иректы – северо-западной ветви большого башкирского объединения Табын. А в числе прародителей рода – военачальник времен Чингисхана Майкы-бий. Мальчик, который слушает рассказ, – Гали Сокорой, впоследствии ставший башкирским просветителем и поэтом, чья родина – Татышлинский район.
Сегодня исполнилось ровно 195 лет со дня рождения просветителя. На его родине в деревне Старочукурово торжественно открыли мемориальную доску на мечети. Здесь же расположен музей. Среди экспонатов – оригиналы рукописей ученого на старотюркском и арабском. Есть даже фамильный Коран башкирского дворянского рода Кииковых, к которому принадлежал Гали Сокорой и который он получил от отца. Сам просветитель, говоря о своей национальности, называл себя «из лесных башкир». Язык же, на котором творил просветитель, башкирский, хоть и отличается от литературного и того, на котором говорят его потомки.
На деревенском кладбище до наших дней сохранились надгробные камни Гали Сокороя, его жены и дочери. Надписи на них ещё предстоит до конца изучить.
В райцентре сегодня также была открыт памятный знак Гали Сокорыю. Его установили на улице носящем имя просветителя. Как отмечают эксперты, его личность и деятельность имеет большое значение для республики. Он составил шежере в прозаическом и поэтическом вариантах, до Асан хана, жившего в 16 веке, и показывает Гали Сокороя и как историографа
Потомки ученого и просветителя продолжают расширять шежере. В родословной Насибуллы Хуснуллина более 1000 имён.
Во время празднования на главную сцену поднялись самые юные потомки просветителя из Старочукурово. Каждый ребенок получил в подарок планшет, где есть приложения на башкирском. Чтобы учили и не забывали родной язык.
Через 5 лет будет отмечаться двухвековой юбилей просветителя. И к этой дате предстоит сделать много.
А это значит, что у современных ученых есть большой материал для работы. И вполне возможно, что изучение трудов Гали Сокороя позволит сделать открытия не только в развитии башкирского языка, но и в истории региона.