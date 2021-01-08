В Башкирии отмечают 195-летие со дня рождения поэта Гали Сокороя

Сегодня исполнилось 195 лет со дня рождения башкирского религиозного поэта, ученого Гали Сокороя. Также встречается написание его фамилии Чокрый. Он внес огромный вклад в просвещение Башкортостана. А составленное им шежере современные эксперты оценивают как историографическое, которое открывает происхождение башкирского рода Кара-Табын.

– Бабушка, а на каком языке ты поешь? – По-нашему, по-табынски.

На нем говорили предки из рода Иректы – северо-западной ветви большого башкирского объединения Табын. А в числе прародителей рода – военачальник времен Чингисхана Майкы-бий. Мальчик, который слушает рассказ, – Гали Сокорой, впоследствии ставший башкирским просветителем и поэтом, чья родина – Татышлинский район.

Сегодня исполнилось ровно 195 лет со дня рождения просветителя. На его родине в деревне Старочукурово торжественно открыли мемориальную доску на мечети. Здесь же расположен музей. Среди экспонатов – оригиналы рукописей ученого на старотюркском и арабском. Есть даже фамильный Коран башкирского дворянского рода Кииковых, к которому принадлежал Гали Сокорой и который он получил от отца. Сам просветитель, говоря о своей национальности, называл себя «из лесных башкир». Язык же, на котором творил просветитель, башкирский, хоть и отличается от литературного и того, на котором говорят его потомки.

Я прямой потомок Гали Сокороя. Мой отец Шарифулла, сын Гарифуллы, добились строительства мечети в родном ауле. И по инициативе односельчан решили обустроить половину здания под музей в память о Гали Сокорое. Рафиля Фахриуллина, жительница д. Старочукурово

На деревенском кладбище до наших дней сохранились надгробные камни Гали Сокороя, его жены и дочери. Надписи на них ещё предстоит до конца изучить.

По истечении времени то, что здесь написано, уже плохо видно. Достоверно прочитать и перевести сложновато. Надо здесь поработать. Ильнар Фахретдинов, имам-ахунд Татышлинского района

В райцентре сегодня также была открыт памятный знак Гали Сокорыю. Его установили на улице носящем имя просветителя. Как отмечают эксперты, его личность и деятельность имеет большое значение для республики. Он составил шежере в прозаическом и поэтическом вариантах, до Асан хана, жившего в 16 веке, и показывает Гали Сокороя и как историографа

Его стихотворное шежере о его роде Иректэ, или Кара-Табын, оно, я полагаю, является важным источником для восстановления не только генеалогии его рода, но и этнической истории значительной части башкирского населения. Салават Хамидуллин, кандидат исторических наук, журналист

Потомки ученого и просветителя продолжают расширять шежере. В родословной Насибуллы Хуснуллина более 1000 имён.

Он написал: «Я изучал и оставляю вам, потомкам, свое шежере, шежере башкир. Если захотите оставить своим детям, внукам – продолжайте». Вот я являюсь одним из продолжателей его идей. Насибулла Хуснуллин, председатель рода Табын Татышлинского района

Во время празднования на главную сцену поднялись самые юные потомки просветителя из Старочукурово. Каждый ребенок получил в подарок планшет, где есть приложения на башкирском. Чтобы учили и не забывали родной язык.

Мы с бабушкой составляли шежере. Она мне помогла. Я узнала, что Гали Сокорой – мой дальний предок. Я буду изучать его жизнь и историю. Эльвира Шайнурова, жительница с. Старочукурово

Через 5 лет будет отмечаться двухвековой юбилей просветителя. И к этой дате предстоит сделать много.

Следующая пятилетка должна стать прорывной именно в придании исторической роли такой личности, как Гали Сокорой. Просветитель величины Гали Сокороя у нас есть еще Мифтахетдин Акмулла. И нужно на сегодняшний день действительно дать данной личности внимание, изучить полностью его труды. Они еще не все изданы. Урал Кильсенбаев, заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике