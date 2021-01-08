Посуда из природных компонентов и экопродукция: Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Бирск

Радий Хабиров сегодня ознакомился с работой предприятий по производству керамических изделий и мясных полуфабрикатов в Бирске. Также Глава республики прошелся по Октябрьской площади города, которая была благоустроенна после победы во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Глина, бессвинцовая глазурь и молоко. Только натуральные природные компоненты и традиционные технологии. Бирская керамика единственное предприятие в стране, которое в серьезных масштабах производит посуду для ресторанов. Среди заказчиков Санкт-Петербург, Рязань, Краснодар и многие другие города России.

Сейчас делаем до 3,5-4 тысяч изделий в месяц, хотим расширить производство, ну в среднем хотя бы до 30-40 тысяч изделий в месяц. Заказов очень много, сейчас подписываем большие контракты. Игорь Михайлов, управляющий предприятием

Не только посуда для ресторанов, но и сувенирная продукция. Керамические изделия ручной работы здесь начали производить в 2016 году. А уже сегодня у руководства предприятия новые планы – расширять производство и ассортимент продукции. Такую инициативу поддержал и Радий Хабиров во время посещения бирской керамики. Глава республики предложил обсудить перспективы развития предприятия на одном из заседаний в формате «Инвестчаса».

А вот Лиану Байдимирову Глава Башкортостана пригласил уже на «Сельский час», чтобы там обсудить более подробно перспективы развития ее предприятия. Хотя особых проблем у руководителя цеха полуфабрикатов нет. Единственный вопрос – сырье. Иногда возникают трудности при поиске качественной говядины для производства.

Мясо мы закупаем в Илишевском районе, только у одного поставщика. А так бы хотелось, конечно, чтобы много было производителей, таких фермерских хозяйств, которые будут поставлять. Лиана Байдимирова, индивидуальный предприниматель

Она говорит: «Я мясо найти не могу». А Баймак проезжаем, нам говорят: «Мы не знаем, куда мясо сдавать». Этим как раз государство должно заниматься, наш Минсельхоз. На ближайшем «Сельском часе» рассмотрим ситуацию с пельменными производствами, с перерабатывающими производствами. Рассмотрим меры поддержки. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В 2019 году Бирск стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В итоге на благоустройство Октябрьской площади и сквера имени Ленина из федерального бюджета было выделено 75 миллионов рублей. Общий же объем финансирования превысил 178 миллионов. В итоге главная городская площадь полностью преобразилась. Среди множества исторических зданий было создано единое пространство с использованием самых современных архитектурно-планировочных решений. Здесь и амфитеатр, и сухой фонтан, и зона отдыха с детской площадкой.

Здесь комплексно сделали: и площадь, и подъездные улицы, и фасады. Очень понравилось. Здесь мы ежегодно будем проводить День семьи, любви и верности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В общий архитектурный облик Октябрьской площади лаконично вписалось и новое здание духовно-просветительского центра. Объект на территории Свято-Троицкого кафедрального собора возвели меньше чем за год. Строительство стало возможным благодаря субсидии федерального Агентства по делам национальностей.

Как вы видите, здание оснащено для работы всем необходимым. Для работы в этом здании привлекаются не только духовенство Бирской епархии, но также представители научного сообщества. Спиридон, епископ Бирский и Белорецкий