Посуда из природных компонентов и экопродукция: Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Бирск

Радий Хабиров сегодня ознакомился с работой предприятий по производству керамических изделий и мясных полуфабрикатов в Бирске. Также Глава республики прошелся по Октябрьской площади города, которая была благоустроенна после победы во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Глина, бессвинцовая глазурь и молоко. Только натуральные природные компоненты и традиционные технологии. Бирская керамика единственное предприятие в стране, которое в серьезных масштабах производит посуду для ресторанов. Среди заказчиков Санкт-Петербург, Рязань, Краснодар и многие другие города России.
Не только посуда для ресторанов, но и сувенирная продукция. Керамические изделия ручной работы здесь начали производить в 2016 году. А уже сегодня у руководства предприятия новые планы – расширять производство и ассортимент продукции. Такую инициативу поддержал и Радий Хабиров во время посещения бирской керамики. Глава республики предложил обсудить перспективы развития предприятия на одном из заседаний в формате «Инвестчаса».
А вот Лиану Байдимирову Глава Башкортостана пригласил уже на «Сельский час», чтобы там обсудить более подробно перспективы развития ее предприятия. Хотя особых проблем у руководителя цеха полуфабрикатов нет. Единственный вопрос – сырье. Иногда возникают трудности при поиске качественной говядины для производства.
В 2019 году Бирск стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В итоге на благоустройство Октябрьской площади и сквера имени Ленина из федерального бюджета было выделено 75 миллионов рублей. Общий же объем финансирования превысил 178 миллионов. В итоге главная городская площадь полностью преобразилась. Среди множества исторических зданий было создано единое пространство с использованием самых современных архитектурно-планировочных решений. Здесь и амфитеатр, и сухой фонтан, и зона отдыха с детской площадкой.
В общий архитектурный облик Октябрьской площади лаконично вписалось и новое здание духовно-просветительского центра. Объект на территории Свято-Троицкого кафедрального собора возвели меньше чем за год. Строительство стало возможным благодаря субсидии федерального Агентства по делам национальностей.
Здесь будут проводиться просветительские встречи, беседы с молодежью на межконфессиональные темы, подниматься вопросы воспитания подрастающего поколения. Здание оснащено всем необходимым, одно из помещений центра подготовили для оборудования спортивного зала. Представители епархии обратились к Главе Башкортостана с просьбой оказать содействие в закупке тренажёров. Радий Хабиров поручил рассмотреть варианты поддержки этой инициативы. Ещё одно поручение руководителя региона – проработать возможность выделения средств на ремонт крыши Свято-Троицкого кафедрального собора. Также в этот день Глава республики осмотрел старейший Михаило-Архангельский храм, который в 2016 году посетил Святейший Патриарх Кирилл и совершил в нём молебен.