В Башкирии возвели современный детский сад за 125 млн рублей

В селе Большеустьикинское построили новый детский сад. Здание возвели в рамках программы «100 объектов – к 100-летию Башкортостана». Новая постройка площадью 2000 квадратных метров в 5 раз больше старого образовательного учреждения, что помогло решить проблему размещения дошкольников. Количество воспитанников увеличилось с 52 до 149 человек.

Соревновательный дух никогда не покидает стены детского сада «Миляш». Ребята не устают, а выкладываются на полную. Просторный спортивный зал – идеальное место, где дети могут сбрасывать накопившуюся энергию.

Тут дышится легче. Тут просторнее. Ребенок рассказывает, как ему ту все нравится. Регина Хайруллина

В марте 2020 года открылся новый детский сад села Большеустьикинское «Миляш». Новостройка не оставила равнодушными никого. Площадь помещение составила 2000 квадратных метров, что в 5 раз больше старой. С увеличением пространства стало больше детей. В здании имеется 50 групп. В каждой занимается по 15-20 человек. На всех кроватках – ортопедические матрасы. Также есть лифт для перевозки детей-инвалидов.

Тут здорово, нам прям нравится, все новое. Она постоянно рисует, стихи пишет, занимается. Резеда Фатихова

Здание возведено по программе «100 объектов – к 100-летию Башкортостана». Затрачено около 125 миллионов рублей. Каждый кабинет оснащен современным оборудованием. Все технологии направлены на то, чтобы дети находились в полной безопасности.

Мы очень ждали открытия этого садика. У нас было одноэтажное помещение на 360 квадратных метров, а теперь у нас большое здание на 2000 квадратных метров. И дети, и родители, и мы рады! Гульнара Юлбаширова, заведующая детским садом «Миляш» с. Большеустьикинское