В Сибае в каток превратили целый парк

Все желающие могут кататься рядом с аттракционами, причем абсолютно бесплатно. Необычный подход уже оценили жители. Место приобрело особую популярность.

Вместо пеших прогулок – катание на коньках. Зимой в сибайском парке культуры и отдыха это самый популярный способ передвижения, что вполне логично. Ведь даже на дорожках теперь – сплошной каток.

Каток замечательный, условия в парке созданы для детей, для родителей. С удовольствием посещаем, все условия созданы, и погреться, и перекусить, и покататься, и наслаждаться музыкой – все на цифру 5. Елена Новикова

Идею превратить целый парк в площадку для катания руководство позаимствовало у московского парка Горького. Конечно, в Сибае размах чуть поменьше. А вот спрос – ничуть.

Основание дает возможность, и мороз сразу хороший. Мы залили каток, и сразу люди пошли, узнали, у нас горд не большой. Ильгиз Ахметшин, директор парка культуры и отдыха

Вход абсолютно бесплатный для всех, можно прийти со своим коньками либо взять напрокат. В наличии – все размеры, но иногда кассиры просят подождать, пока не освободится нужная пара.

У нас очень много коньков, но в праздники, в каникулы – ажиотаж. У нас очень много народу, и порой бывает так, что не хватает коньков. Рина Микрюкова, кассир

И вовсе не обязательно быть фигуристом. На лед встают даже те, кто с коньками, что называется, на «вы».

Давно не стоял на коньках, но я быстро научусь, мне кажется, нужно почаще приходить и почаще кататься. И все получится. Хасан Мухамбаев