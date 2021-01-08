В Сибае в каток превратили целый парк

Все желающие могут кататься рядом с аттракционами, причем абсолютно бесплатно. Необычный подход уже оценили жители. Место приобрело особую популярность.
Вместо пеших прогулок – катание на коньках. Зимой в сибайском парке культуры и отдыха это самый популярный способ передвижения, что вполне логично. Ведь даже на дорожках теперь – сплошной каток.
Идею превратить целый парк в площадку для катания руководство позаимствовало у московского парка Горького. Конечно, в Сибае размах чуть поменьше. А вот спрос – ничуть.
Вход абсолютно бесплатный для всех, можно прийти со своим коньками либо взять напрокат. В наличии – все размеры, но иногда кассиры просят подождать, пока не освободится нужная пара.
И вовсе не обязательно быть фигуристом. На лед встают даже те, кто с коньками, что называется, на «вы».
В этом году в сибайском парке культуры и отдыха еще одно новшество. Прямо напротив елки установили праздничную юрту – резиденцию Деда Мороза. Так что у горожан появилась прекрасная возможность еще и загадать желание на новогодние праздники.