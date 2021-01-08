В Уфе проходит второй отборочный этап на первенство России по лыжным гонкам

В спорткомплексе «Биатлон» соревнуются юниоры от 14 до 17 лет. Сегодня прошли соревнования в классическом стиле. На старт вышло более 100 лыжников со всей республики.

Участники соревновались на дистанции 2, 5 и 7,5 километров. Завтра спортсменов ждет гонка коньковым стилем. По итогам двух дней турнира будет сформирована сборная республики из 5 юношей и 5 девушек.

Трасса очень тяжелая, спуск, подъем, ноги забиваются. Зарина Кутлумбаева, участница соревнований /г.Учалы/

Первый отборочный этап на первенство России по лыжным гонкам прошел в конце декабря прошлого года. Всего в соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов. Такое же количество участников будет и на всероссийском турнире. Он стартует 19 января в Сыктывкаре.