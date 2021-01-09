В Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды

Синоптики Башкирии прогнозируют серьезное ухудшение погодных условий в республике. По их данным, завтра, 10 января, в регионе разбушуется метель, а на дорогах и вовсе будет опасно.

«В отдельных районах метель, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного» пресс-служба Башгидрометцентра

Также отмечается, что последний день новогодних каникул будет снежным и теплым. Так, днем столбик термометра покажет -2…-7 градусов, а ночью температура воздуха составит -8…-13 градусов.

Существенно изменится погода в понедельник, 11 января. В республике утихнет метель, но гололед и снежные накаты останутся. Также в регионе значительно похолодает.