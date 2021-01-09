В Башкирии при загадочных обстоятельствах пропал 34-летний Геннадий Сычков

Родственники и близкие 34-летнего Геннадия Сычкова из села Дарьино разыскивают его уже с прошлого года. Мужчина исчез при крайне странных обстоятельствах.
В последний раз Геннадия видели в ночь с 26 по 27 декабря в деревне Новая Казановка. Мужчина гулял на корпоративном банкете.
- Племянник его отвез на корпоратив, договорились, что он позвонит и его обратно он заберет. Но после банкета, выпивший Геннадий, оставил телефон внутри, - рассказывает подробности поисков родственница пропавшего.
По ее словам, коллеги Геннадия оставили его и ушли по домам. Мужчина попытался зайти обратно в помещение, и даже порывался разбить стекла, чтобы забрать свой телефон. Однако попытка, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения, оказалась неудачной. В этот момент Геннадия и видели в последний раз.
Все старания и усилия волонтеров и близких найти пропавшего пока не приносят никакого результата: никто не видел Геннадия в тот день. Известно лишь то, что он ушел в направлении соседней деревни - Николаевки.
Был одет:
Черная парка, коричневые ботинки, джинсы.
Если Вам что-либо известно о местонахождении Геннадия, просим сообщить по номеру 112 или 02.