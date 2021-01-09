В частном доме обнаружен труп 15-летней девочки из Башкирии

В семье жителей села Имангулово Учалинского района случилась страшная трагедия. Тело их 15-летней дочери было найдено в ее комнате без признаков насильственной смерти, сообщает " КП-Уфа ".

По предварительной версии, восьмиклассница решила свести счеты с жизнью. На данный момент неизвестно, что толкнуло девочку на такой отчаянный шаг. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", чтобы разобраться в деталях трагедии.