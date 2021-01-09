Из-за перекрытия развязки на Заки Валиди уфимские предприятия изменят график работы

Перекрытие крупной развязки на улице Заки Валиди в Уфе внесло свои коррективы в график работы некоторых уфимских предприятий. Согласно информации, опубликованной на сайте столичной мэрии, администрация Уфы теперь будет работать с 8 утра до 5 вечера.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, сделано это для того, чтобы разгрузить транспортный поток в часы пик. Также администрация призвала изменить график работы и другие городские предприятия.