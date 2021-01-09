Жители многоквартирного дома в Башкирии застали пару за занятием сексом в подъезде

Жильцы МКД в городе Октябрьский стали свидетелями странной и обескураживающей картины. Перед их глазами на полу лестничной клетки страстная пара решила заняться сексом. Влюбленных не смутило ни дневное время суток, ни риск быть обнаружеными.

Как сообщает "ГорОбзор.ру", жильцы дома утверждают, что парочка не реагировала на замечания и просьбы прекратить сие действо.

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