Жители многоквартирного дома в Башкирии застали пару за занятием сексом в подъезде

Жильцы МКД в городе Октябрьский стали свидетелями странной и обескураживающей картины. Перед их глазами на полу лестничной клетки страстная пара решила заняться сексом. Влюбленных не смутило ни дневное время суток, ни риск быть обнаружеными.
Как сообщает "ГорОбзор.ру", жильцы дома утверждают, что парочка не реагировала на замечания и просьбы прекратить сие действо.
В Сети данную новость горожане обсуждают охотно и делятся советам, как можно было бы прогнать любвеобильную пару. Главный лайфхак - облить водой.