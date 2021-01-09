В Башкирии авария унесла жизнь трех пассажиров легковушки, в том числе двух детей

Известно, что ДТП было зафиксировано на 217 км дороги. Как рассказали в ГИБДД РБ, лоб в лоб столкнулись «Митсубиши Лансер» и «Хундай Солярис». В последней машине были дети 7 и 8 лет, которые скончались на месте происшествия, два остальных пассажира авто госпитализированы в больницу. Водителю «Митсубиши Лансер» удалось выжить, пассажир же скончался от полученных травм до приезда медиков.