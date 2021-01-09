В Башкирии 30-летний мужчина пропал без вести

Тимур Шагимухаметов из Стерлитамака бесследно пропал, говорится в ориентировке волонтеров, которые объявили старт поисковых работ. В социальных сетях появились сообщения о том, что 30-летний мужчина ушел из дома в неизвестном направлении.
О Тимуре нет вестей с 5 января. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам и полиции.
Приметы: рост 190 см, среднее телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.
Был одет: шапка – ушанка черная, темно-зеленая удлиненная куртка с капюшоном с серым мехом, спортивные черные трико, черные зимние кроссовки.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Тимура, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-987-10-60-601).