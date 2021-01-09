Новый год по-марийски: как в Башкирии отмечают Шорыкйол

Марийцы республики отмечают собственный Новый год. Древнее торжество Шорыкйол продолжается целую неделю – с 7 по 14 января. Сегодня один из самых значимых в обрядовом плане дней.

Как год встретишь, так его и проведешь. Для марийцев это больше чем просто слова, а потому встречу они организовывают как можно более пышную и торжественную. Даже задабривают богов с помощью подношений. Хлеб и свекольный квас – основные символы благополучия – сжигают на костре. Делают это самые настоящие жрецы.

Марийцы – один из немногих народов, которые по-прежнему являются язычниками. Причем речь именно о тех, кто компактно проживает в Башкортостане. Почти все, что делается на празднике Шорыкйол, имеет свое магическое значение.

Неотъемлемой частью праздника Шорыкйол является шествие ряженых во главе с основными персонажами – Васлий кугыза и Васлий кува, что в переводе означает старик и старуха. Они воспринимаются марийцами как предвестники будущего

Праздник Шорыкйол дословно означает «Овечья нога». Как нельзя лучше название объясняет ритуал поиска жениха для невесты. Вместе с ряжеными девушка входит в темный хлев, где она должна поймать за ногу овечку. В зависимости от цвета шерсти предсказывают и будущего мужа.

А вот откуда придет жених, подсказывал брошенный в небо валенок. Куда смотрит носок – там и следует искать мужа.

Ряженые ходят из дома в дом и со своеобразной проверкой. Посмотреть, как хозяева ведут быт, хорошо ли встречают гостей. От этого во многом будет зависеть благополучие в семье. Не пустить их за порог – накликать беду. Впрочем, до этого дело обычно не доходит.