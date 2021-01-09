В Уфе завершилось открытое первенство по лыжным гонкам

По итогам соревнований будет сформирована сборная Башкортостана, которая отправится на первенство России. Накануне участники соревновались в классике. Сегодня прошли гонки свободным стилем.

Новогодние праздники для башкирских лыжников выдались очень насыщенными. В первые дни года прошло множество соревнований для любителей, а на спорткомплексе «Биатлон» собрали лучших юных спортсменов республики в двух возрастных группах: 15-16 лет и 17-18. В первый день прошли гонки классическим стилем.

Гонка прошла хорошо. Сильнейшие подтвердили свои результаты. На 90 процентов команда уже определена. Сегодня мы еще раз проверим сильнейших. Уже по итогам будет сформирован состав окончательно. Юрий Крутько, главный судья соревнований

Среди 17-летних лучше других выступили представители учалинской лыжной школы. У девушек в классической гонке победительницей стала Александра Новикова. День спустя девушка замкнула тройку призеров. Первой стала Кристина Гильфанова из Белорецкого района.

Мне очень понравилось, классикой я больше люблю кататься. Вчера мне было легче, чем сегодня. Вчера я бежала пять километров. Сегодня первый раз десть километров "конем". Александра Новикова, победительница первенства Уфы по лыжным гонкам /Учалы/

У юношей в старшей возрастной группе обе гонки выиграл учалинец Динар Хакимов. Оба раза немного ему уступил земляк Кирилл Головин. При этом в этом году учалинцам не повезло с погодой. Зима в Учалах выдалась бесснежной.

Я работаю давно и придерживаюсь такого принципа, что в любой ситуации надо выжать максимум. Не надо искать повод и причину, а выход из положения. Пытаться расти. Равиль Язареев, тренер по лыжным гонкам /Учалы/