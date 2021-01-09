В Уфе завершилось открытое первенство по лыжным гонкам

По итогам соревнований будет сформирована сборная Башкортостана, которая отправится на первенство России. Накануне участники соревновались в классике. Сегодня прошли гонки свободным стилем.
Новогодние праздники для башкирских лыжников выдались очень насыщенными. В первые дни года прошло множество соревнований для любителей, а на спорткомплексе «Биатлон» собрали лучших юных спортсменов республики в двух возрастных группах: 15-16 лет и 17-18. В первый день прошли гонки классическим стилем.
Среди 17-летних лучше других выступили представители учалинской лыжной школы. У девушек в классической гонке победительницей стала Александра Новикова. День спустя девушка замкнула тройку призеров. Первой стала Кристина Гильфанова из Белорецкого района.
У юношей в старшей возрастной группе обе гонки выиграл учалинец Динар Хакимов. Оба раза немного ему уступил земляк Кирилл Головин. При этом в этом году учалинцам не повезло с погодой. Зима в Учалах выдалась бесснежной.
Для мальчиков и девочек до 16 лет уфимские старты стали только первым этапом отбора в сборную республики. Второй пройдет в конце января. Старшие девушки и юноши уже 19 января отправятся в Сыктывкар на первенство России.