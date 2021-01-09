В Башкирии стартовал танцевальный флешмоб

Принять в нем участие может любой житель республики. Достаточно снять на видео с танцевальным номером и опубликовать в соцсетях с хештегом #деньнародноготанца2021. Лучшие видеоролики появятся на странице Государственного ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова в Instagram.