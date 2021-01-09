В Башкирии стартовал танцевальный флешмоб

Сегодня в республике отмечают День народных танцев. Ансамбль имени Файзи Гаскарова объявил хореографический флешмоб.
Принять в нем участие может любой житель республики. Достаточно снять на видео с танцевальным номером и опубликовать в соцсетях с хештегом #деньнародноготанца2021. Лучшие видеоролики появятся на странице Государственного ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова в Instagram.
Также завтра на телеканале БСТ покажут юбилейный концерт танцевального коллектива. Представление начнется после передачи «Спортивные истории» в 19:30.