Кислородная терапия и ЛФК: где в Уфе пройти реабилитацию после коронавируса

В Уфимском НИИ медицины труда и экологии человека можно пройти реабилитационную программу после коронавируса. Курс включает в себя несколько видов терапии для полного выздоровления. Как проходит лечение пациентов, перенесших тяжелое заболевание?

Вдох-выдох. Кислородная терапия – как реабилитация пациентов после ковида и для лечения пациентов, страдающих от болезни легких. Эта процедура будет полезна тем, у кого низкое содержание кислорода в крови. Ее могут получить и пациенты, у которых диагностировали бронхиальную астму. У Гульшат Хужахметовой бронхит уже несколько лет. Недавно она переболела ковдом, а сейчас женщина готовится к выписке.

Кислородную терапию я получала ровно десять дней. Приехала без сил, восстанавливалась. Теперь чувствую себя отлично. Гульшат Хужахметова

На сегодняшний день очень активно используется кислородная терапия. В частности, у людей, которые перенесли пневмонию и у которых легочная патология. У нас отделение оснащено всевозможными методами, внедрениями. Эльвира Кабирова, заведующая отделением Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека

Одной из процедур, входящих в программу реабилитации, является лечебная физкультура. Дыхательная гимнастика помогает снять мышечные спазмы. В результате занятий нормализуется функционирование различных органов и систем.

Для занятий ЛФК есть специальный зал. Нагрузка на каждого человека определяется по возрастной группе и степени тяжести перенесения коронавируса. Например, этот тренажёр может заменить скандинавскую ходьбу. Во время ковида характерны тромбозы сосудов. Благодаря выполнению специальных упражнений улучшается кровоснабжение и разрабатываются мышцы.

Проведение всех процедур проходит под наблюдением врача, который контролирует состояние пациента. Так, например, ДМВ-терапия имеет противовоспалительное действие. Дециметровые волны проникают через кожу до 15-20 см внутрь организма. Сама процедура длится около 20 минут. Другим не менее современным и приоритетным направлением лечения можно назвать озонотерапию, аппараты для проведения которой в Уфе есть только в частных клиниках, РКБ им. Куватова и уфимском НИИ медицины труда и экологии человека.

Мы рекомендуем магнитотерапию, лазерную терапию, точечную, проводим дециметровую терапию и рекомендуем лазерную терапию, оказывающую противовоспалительное действие конкретно на определенные точки легких. Фердаус Урманцева, заведующая отделением Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека