Какой будет погода в Башкирии в первую рабочую неделю года, рассказали синоптики
Обильный снегопад и морозная
погода ожидается в Башкирии в первые будние дни 2021 года. По прогнозам
синоптиков, в понедельник, 11 января, в республике уже начнет резко падать
температура воздуха.
Вместе с тем, Башкирию накроет
сильный снегопад, а на дорогах станет опаснее из-за гололеда и снежных накатов.
«Ночью
снег, днем небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед,
на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный,
западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем -7,-12°, местами -15,-20°,
по югу -3,-8°»
пресс-служба Башгидрометцентра
Во вторник, 12, января, осадков будет меньше, а вот столбик
термометра опустится еще на несколько градусов.
«Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха
ночью -18,-23°, местами -23,-28°, днем -15,-20°, местами до -25°»