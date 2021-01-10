Какой будет погода в Башкирии в первую рабочую неделю года, рассказали синоптики

Обильный снегопад и морозная погода ожидается в Башкирии в первые будние дни 2021 года. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 11 января, в республике уже начнет резко падать температура воздуха.

Вместе с тем, Башкирию накроет сильный снегопад, а на дорогах станет опаснее из-за гололеда и снежных накатов.

«Ночью снег, днем небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем -7,-12°, местами -15,-20°, по югу -3,-8°» пресс-служба Башгидрометцентра

Во вторник, 12, января, осадков будет меньше, а вот столбик термометра опустится еще на несколько градусов.