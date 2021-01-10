Стали известны подробности страшной аварии на трассе в Башкирии, в которой погибли дети

Накануне в Башкирии на трассе произошла страшная авария, унесшая жизнь нескольких людей. Подробности трагедии рассказали в ГИБДД по РБ.

На автодороге Уфа-Оренбург лоб в лоб столкнулись две иномарки - Mitsubishi Lancer и Hyundai Solaris. За рулем первой машины был 35-летний житель Зианчуринского района, он ехал с семьей в сторону Кумертау.

В салоне Hyundai Solaris находились дети 7 и 8 лет, а также женщина на пассажирском сидении. Аварию мальчик и девочка не смогли пережить, их родители экстренно госпитализированы в больницу с многочисленными травмами.

В Mitsubishi Lancer также были дети: 3, 8 и 12 лет, водитель и 35-летняя пассажирка, которая скончалась до приезда медиков. За жизни остальных борются врачи.