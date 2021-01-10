В Уфе скончался художественный руководитель Русского театра Михаил Рабинович

Михаил Исакович Рабинович родился 23 августа 1940 года в Уфе. В 1961 году поступил в Уфимский авиационный институт и во время учебы стал одним из организаторов Студенческого театра, на протяжении многих лет пользовавшегося популярностью не только в Уфе и республике, но и за её пределами. С 1971 по 1976 год учился в Театральном училище им. Б.В. Щукина (режиссёрское отделение, курс А.М. Поламишева).