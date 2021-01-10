В Уфе скончался художественный руководитель Русского театра Михаил Рабинович

На 81-ом году жизни скончался известный театральный деятель Михаил Рабинович. В последние годы он занимал пост режиссера и худрука Русского драматического театра в Уфе.
О кончине Рабиновича рассказали в Министерстве культуры РБ. В ведомстве подчеркнули, что уход из жизни прославленного режиссера невосполнимая утрата для театрального сообщества.
Справка
Михаил Исакович Рабинович родился 23 августа 1940 года в Уфе. В 1961 году поступил в Уфимский авиационный институт и во время учебы стал одним из организаторов Студенческого театра, на протяжении многих лет пользовавшегося популярностью не только в Уфе и республике, но и за её пределами. С 1971 по 1976 год учился в Театральном училище им. Б.В. Щукина (режиссёрское отделение, курс А.М. Поламишева).
Работал режиссером-постановщиком Русского драматического театра имени М. Горького в Махачкале (Дагестан). С 1984 года — главный режиссер Республиканского русского драматического театра Уфы.
С 1998 года был художественным руководителем Русского драматического театра Республики Башкортостан. На сцене театра поставил около 50 спектаклей по произведениям русских, зарубежных и башкирских авторов. За время работы Михаила Исаковича театр получил статус «академический», неоднократно становился призером всероссийских и международных фестивалей разных лет.
С 1986 года преподавал в Уфимском государственном институте искусств, был руководителем и педагогом актёрских и режиссёрских курсов.
Редакция bash.news приносит свои искренние соболезнования семье и коллегам Михаила Рабиновича.