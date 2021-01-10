«Нет слов»: в Башкирии нашли детскую горку с торчащими саморезами

Опасную для детей горку обнаружил житель Туймазов, который запечатлел свою находку на видео. На кадрах видно состояние самой конструкции: металл погнулся, а из самой горки торчат острые саморезы.

- Из горки торчат саморезы. Нет слов, как это выразить, одни эмоции, - цитирует его слова "КП-Уфа".

Мужчина выразил свое беспокойство за здоровье гуляющих на площадке детей. Ведь пострадает не только одежда, но и сам ребенок, если зацепится за саморез.

Однако, как рассказали жители этого же дома, горку сломали подростки. Они прыгали на конструкции и пытались пробить ее ногой. Взрослые возмутились, что на замечания дети никак не отреагировали и продолжили крушить горку.