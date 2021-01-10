Житель Башкирии обгорел в сильном пожаре, разжигая печь

В указанный период произошли возгорания в многоквартирном жилом доме в Нефтекамске, где пожарные спасли четыре человека и эвакуировали 26 человек, в том числе семь детей; в этом же городе в одном из домов в мусоропроводе загорелся мусор. В Уфе из-за неправильной эксплуатации печи сгорели две бани, а жилом доме загорелся мусор в мусоропроводе. В Бураевском районе огнем поврежден бревенчатый сарай. В Архангельском районе сгорел бревенчатый дом с пристроем. В Белебее загорелся мусор на открытой территории. В Благоварском, Бижбулякском, Чишминском, Мелеузовском и Кигинском районах сгорели по одной бане. В Белорецке огнем поврежден жилой бревенчатый дом, спасатели вывели из зоны воздействия опасных факторов двоих человек. В Туймазах в однокомнатной квартире загорелась входная дверь.