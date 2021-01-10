Из-за сильного снегопада в Уфе временно ограничили въезд большегрузов в город

В столице Башкирии бушует метель. Из-за сложных погодных условий власти города приняли решение ограничить въезд для большегрузов.

Сообщается, что запрет действует с 13:00 до 22:00 сегодняшнего дня. Ограничат движение транспорта на: автодорога Уфа - аэропорт; автодорога Уфа - Шакша – КПМ; Уфа - Жилино; Бирский тракт, а также автодорога Уфа - Затон - КПМ.

На такие вынужденные меры в администрации пошли, чтобы предупредить пробки на дорогах, а также ради безопасности дорожного движения.

Напомним, региональное МЧС выступило со штормовым предупреждением. В республике прогнозируется сильная метель, снегопад и гололед. Непогода будет длиться, как минимум, до следующего дня.