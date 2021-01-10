В Уфе на транспортной развязке по улице Заки Валиди будут дежурить экипажи ДПС

На транспортной развязке по улице Заки Валиди в Уфе будет организовано дежурство экипажей ДПС, сообщили в столичной мэрии. Как рассказали в пресс-службе администрации города, такое решение было принято из-за наступления рабочих дней в Башкирии.
Завтра, 11 января, власти Уфы ожидают значительное увеличение транспортного потока. Для предотвращения пробок и аварий на развязке будут дежурить сотрудники ГИБДД.
На данном участке улично-дорожной сети также будет организовано дежурство специалистов МУЭП «Уфагорсвет», которые смотря на сложившуюся дорожную ситуацию будут регулировать работу светофора в сторону увеличения длительности горения зеленого сигнала светофора в режиме реального времени.
Городские службы просят автомобилистов заблаговременно продумывать альтернативные пути объезда, соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров.