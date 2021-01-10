Стали известны подробности жуткого ДТП с автобусами в Башкирии

11 человек госпитализированы в Месягутовскую центральную районную больницу. Две девочки в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию, сейчас за их жизни борются врачи. Водитель одного из автобусов рассказал свою версию произошедшего. С его слов, во всем виновата неизвестная легковушка.

Прокуратура уже организовала проверку по факту ДТП. Ограничение в движении ввели сегодня для большегрузов на участке трассы М5 «Урал». Оно будет действовать до полуночи сегодняшнего дня. Если верить прогнозам МЧС, ситуация с непогодой только ухудшится. Ночью в республике ожидается облачность, снег и ветер. А порывы будут достигать 18 метров в секунду. В отдельных районах гололед, снежные заносы, снежный накат и ухудшение видимости до 500 метров и менее.