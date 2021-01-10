Жителям Башкирии объяснили высокие суммы за отопление

Неприятный подарок на новогодние праздники получили уфимцы. Декабрьские платёжки за отопление ввергли в шок жителей столицы. У многих счета приблизились к 10 тысячам рублей, у кого-то и вовсе превысили эту сумму. Горожане даже записали видеообращение к Президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с тарифами. Тем временем указом Главы республики создали рабочую группу по вопросу повышения цен за отопление.

Всё больше и больше приходят квитанции. Так не может быть, почему же они с нас всё больше и больше берут?

Ответы на эти вопросы жители дома № 128/1 по Проспекту Октября и соседних многоэтажек пытаются найти сообща. Собрание организовали прямо в бойлерной, куда тепло поступает из распределительных сетей и попадает в квартиры. Но за декабрь счета выросли от 30 до 70%.

Я в том месяце заплатила 2 380, а в этом месяце мне за декабрь пришло уже 3 710. У нас ничего не поменялось, никаких ремонтов у нас в доме не было. И никто нам ничего не объяснил, за счет чего произошло повышение. Нам просто вчера пришла такая квитанция. Елена Шайхутдинова, жительница дома № 132 по проспекту Октября

Вот в ноябре было 2 918, а сейчас за декабрь начислили 4 014. Это двухкомнатная квартира в хрущевке, 46 квадратов. Виктор Ниценко, житель дома № 38 по улице Блюхера

Рост платежей представители ресурсоснабжающей компании БашРТС связали с холодным декабрем. В 2020-м он был в среднем на 8 градусов ниже, чем годом ранее. Кроме того, изменился порядок оплаты: с осени 2019 все жители республики платят за отопление восемь месяцев в году, а не двенадцать.

При наличии теплосчетчиков в самые холодные зимние месяцы – декабрь, январь, февраль – сумма будет выше, чем в относительно теплые весенние и осенние месяцы. Это связано с увеличением потребления тепловой энергии в жилом доме для поддержания комфортной температуры в квартирах. Отмечу, что итоговая сумма за год в домах с приборами учёта практически не изменилась. Да, суммы зимой выше, но это компенсируется, во-первых, отсутствием начислений в летний период, во-вторых, нет необходимости в ежегодных корректировках. Татьяна Валиева, пресс-секретарь ООО «БашРТС»

В Региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ считают, что на одни и те же грабли БашРТС наступает не первый раз. По словам Анатолия Дубовского, в не столь морозные дни батареи просто перетопили, некоторым уфимцам даже приходилось спать с отрытыми форточками. Отсутствие системной работы с энергоэффективностью они называют одной из причин завышенных тарифов.

Их не интересует прозрачность начислений. Им главное была бы мутность, в которой можно безответственно относиться и выставлять такие начисления. Мы внесли предложение в органы власти принять нормативно правовой документ, который бы наложил вето и запретил в случае повышения совокупного платежа на 25-30% ресурсоснабжающим организациям выставлять платёжки без согласования с контролирующим или надзорным органом совместно с общественностью. Только после этого, мы считаем, можно было бы выставлять счёт, доказав общественности и контрольным органам правильность этих действий. А здесь же ничего нет. Анатолий Дубовский, руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Башкортостан

Как и многие уфимцы жители дома № 128/1 по проспекту Октября тоже обратились в БашРТС за разъяснением. Людей интересует не только увеличенный платёж за тепло, но и почему израсходованную горячую воду им посчитали не в кубометрах, а в гигокалориях.

Есть нюансы. Вот если обратить внимание на квитанцию, горячее водоснабжение почему то считают к гигокалориях. И считают воду по тарифу 2 198, как и отопление. Внизу тоже есть отопление, тоже по тарифу 2 198. Тоже есть вопросы по этим квитанциям, которые и люди получили, и я получил. Эдуард Бикбулатов, председатель совета дома № 128/1 по проспекту Октября

В связи с общественным резонансом разбираться в непростой ситуации будут члены Общественной палаты республики и рабочей группы, созданной по указу Главы Башкортостана.

Госкомитет по тарифам тоже должен в это обязательно вникать, а не просто сложить ручки и ничего не делать. Соответственно, я полагаю, что рабочая группа сегодня создана. Я надеюсь, что она во всём разберется. Надежда Крылова, жительница дома № 128/1 по проспекту Октября