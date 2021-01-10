Жителям Башкирии объяснили высокие суммы за отопление

Неприятный подарок на новогодние праздники получили уфимцы.
Декабрьские платёжки за отопление ввергли в шок жителей столицы. У многих счета
приблизились к 10 тысячам рублей, у кого-то и вовсе превысили эту сумму. Горожане
даже записали видеообращение к Президенту России Владимиру Путину с просьбой
разобраться с тарифами. Тем временем указом Главы республики создали рабочую
группу по вопросу повышения цен за отопление.
Всё больше и больше приходят
квитанции. Так не может быть, почему же они с нас всё больше и больше берут?
Ответы на эти вопросы жители дома № 128/1 по Проспекту
Октября и соседних многоэтажек пытаются найти сообща. Собрание организовали
прямо в бойлерной, куда тепло поступает из распределительных сетей и попадает в
квартиры. Но за декабрь счета выросли от 30 до 70%.
Я в том месяце заплатила 2 380, а в
этом месяце мне за декабрь пришло уже 3 710. У нас ничего не поменялось,
никаких ремонтов у нас в доме не было. И никто нам ничего не объяснил, за счет
чего произошло повышение. Нам просто вчера пришла такая квитанция.Елена Шайхутдинова, жительница дома № 132 по проспекту Октября
Вот в ноябре было 2 918, а сейчас за
декабрь начислили 4 014. Это двухкомнатная квартира в хрущевке, 46 квадратов.Виктор Ниценко, житель дома № 38 по улице Блюхера
Рост платежей представители ресурсоснабжающей компании БашРТС
связали с холодным декабрем. В 2020-м он был в среднем на 8 градусов ниже, чем
годом ранее. Кроме того, изменился порядок оплаты: с осени 2019 все жители
республики платят за отопление восемь месяцев в году, а не двенадцать.
При наличии теплосчетчиков в самые
холодные зимние месяцы – декабрь, январь, февраль – сумма будет выше, чем в относительно теплые
весенние и осенние месяцы. Это связано с увеличением потребления тепловой
энергии в жилом доме для поддержания комфортной температуры в квартирах. Отмечу,
что итоговая сумма за год в домах с приборами учёта практически не изменилась.
Да, суммы зимой выше, но это компенсируется, во-первых, отсутствием начислений
в летний период, во-вторых, нет необходимости в ежегодных корректировках. Татьяна Валиева, пресс-секретарь ООО «БашРТС»
В Региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ
считают, что на одни и те же грабли БашРТС наступает не первый раз. По словам
Анатолия Дубовского, в не столь морозные дни батареи просто перетопили,
некоторым уфимцам даже приходилось спать с отрытыми форточками. Отсутствие
системной работы с энергоэффективностью они называют одной из причин завышенных
тарифов.
Их не интересует прозрачность
начислений. Им главное была бы мутность, в которой можно безответственно относиться
и выставлять такие начисления. Мы внесли предложение в органы власти принять
нормативно правовой документ, который бы наложил вето и запретил в случае
повышения совокупного платежа на 25-30% ресурсоснабжающим организациям
выставлять платёжки без согласования с контролирующим или надзорным органом совместно
с общественностью. Только после этого, мы считаем, можно было бы выставлять
счёт, доказав общественности и контрольным органам правильность этих действий.
А здесь же ничего нет. Анатолий Дубовский, руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Башкортостан
Как и многие уфимцы жители дома № 128/1 по проспекту Октября
тоже обратились в БашРТС за разъяснением. Людей интересует не только увеличенный
платёж за тепло, но и почему израсходованную горячую воду им посчитали не в
кубометрах, а в гигокалориях.
Есть нюансы. Вот если обратить внимание на
квитанцию, горячее водоснабжение почему то считают к гигокалориях. И считают
воду по тарифу 2 198, как и отопление. Внизу тоже есть отопление, тоже по
тарифу 2 198. Тоже есть вопросы по этим квитанциям, которые и люди получили, и
я получил. Эдуард Бикбулатов, председатель совета дома № 128/1 по проспекту Октября
В связи с общественным резонансом разбираться в непростой
ситуации будут члены Общественной палаты республики и рабочей группы, созданной
по указу Главы Башкортостана.
Госкомитет по тарифам тоже должен в
это обязательно вникать, а не просто сложить ручки и ничего не делать. Соответственно,
я полагаю, что рабочая группа сегодня создана. Я надеюсь, что она во всём
разберется. Надежда Крылова, жительница дома № 128/1 по проспекту Октября
По словам экспертов, ещё одна причина проблемы кроется в том,
что не во всех домах установлены общедомовые счётчики, а там, где они есть, не
всегда данные передаются поставщикам тепла корректно. Избежать неточностей
планируют установкой модемов для автоматической передачи показаний. Но они тоже
стоят денег, и часть затрат ляжет на жильцов.