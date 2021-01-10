В Уфе ушел из жизни худрук Русского драмтеатра Михаил Рабинович

Печальная новость пришла из Русского драматического театра. Накануне в Уфе скончался его бессменный художественный руководитель Михаил Рабинович, который занимал эту должность более 20 лет. Человек, без которого теперь уже сложно представить хоть одну постановку. Самый известный режиссёр башкирской столицы, заслуженный деятель искусств России. Кончина мэтра для всей культурной богемы оказалась настоящим ударом и неожиданностью. Даже в свои 81, казалось, у него было слишком много сил, чтобы продолжать творить.
Он действительно отдавал всего себя без остатка. Михаил Рабинович "болел" за родной театр всем сердцем, понимая, что за ним стоят люди. Многие годы выстраивал грамотную политику, сделав так, что даже в самые сложные для страны годы зрительный зал всегда был полон.
Поставленные им спектакли, а их более пятидесяти, получали высокие оценки профессионального сообщества, становясь событиями в театральном мире. Он обладал уникальным режиссерским почерком, особым, глубинным взглядом на мир и на человека.
Михаил Рабинович постоянно находился в поиске, брал в работу совершенно новые, ещё не освоенным театром пьесы, пробовал себя в непривычных жанрах. Всегда скрупулезно подходил к выбору репертуара.
Одной из важнейших для мастера была тема Великой Отечественной. Его спектакли «Эшелон», «Отпуск по ранению», «Луна и листопад» всегда находили душевный отклик у зрителя.
Уже сами репетиции были отдельным представлением, где Михаил Рабинович взращивал, воспитывал, придавал огранке таланты вошедших в труппу актеров.
А ведь в театр Михаил Рабинович пришел, невзирая на протесты родителей, по воле которых, кстати, и поступил в Авиационный университет. Некоторое время после окончания вуза он даже преподавал технические дисциплины. Впрочем, творческое начало все же взяло верх. Далее – Щепкинское училище и первое назначение – режиссер в Дагестанском драмтеатре. Всю свою жизнь Михаил Рабинович жалел лишь об одном: родителям так и не удалось посмотреть ни одну из его постановок.
В Русском драмтеатре Михаил Исаакович проработал почти 38 лет. За большой вклад в развитие театрального искусства он был награжден множеством званий и регалий. Но, конечно, самые главные – признание и любовь как коллег по цеху, так и зрителей.
В связи с кончиной своего руководителя в театре отменили постановки. По словам актеров, они просто не смогли бы играть без слез на глазах. Декораторам пришлось вновь преобразить сцену – на этот раз для прощания с маэстро. Завтра Михаил Рабинович вновь будет в этом зале, но уже в последний раз. Ушел не просто наставник и старший товарищ, но и целая эпоха.