В Уфе ушел из жизни худрук Русского драмтеатра Михаил Рабинович

Печальная новость пришла из Русского драматического театра. Накануне в Уфе скончался его бессменный художественный руководитель Михаил Рабинович, который занимал эту должность более 20 лет. Человек, без которого теперь уже сложно представить хоть одну постановку. Самый известный режиссёр башкирской столицы, заслуженный деятель искусств России. Кончина мэтра для всей культурной богемы оказалась настоящим ударом и неожиданностью. Даже в свои 81, казалось, у него было слишком много сил, чтобы продолжать творить.

Он действительно отдавал всего себя без остатка. Михаил Рабинович "болел" за родной театр всем сердцем, понимая, что за ним стоят люди. Многие годы выстраивал грамотную политику, сделав так, что даже в самые сложные для страны годы зрительный зал всегда был полон.

Мы прогоняем спектакль, обтачиваем, возимся как с малышом. Наш ребенок должен закричать. Наш коллектив – это дружба народов. Михаил Рабинович, художественный руководитель Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан

Поставленные им спектакли, а их более пятидесяти, получали высокие оценки профессионального сообщества, становясь событиями в театральном мире. Он обладал уникальным режиссерским почерком, особым, глубинным взглядом на мир и на человека.

Самым первым спектаклем в 1983 году был «Пять романсов в старом доме». Это был переворот в театральной жизни Уфы. Произошел тот слом, после которого наш драмтеатр стал таким прославленным, посещаемым. Куда, если вы хотите попасть, нужно брать билеты намного заранее. Александр Кузьменко, председатель республиканской организации Российского профсоюза работников культуры

Михаил Рабинович постоянно находился в поиске, брал в работу совершенно новые, ещё не освоенным театром пьесы, пробовал себя в непривычных жанрах. Всегда скрупулезно подходил к выбору репертуара.

Всегда социальные пьесы, те пьесы, которые зрители бередят. Тем более, он как худрук, как режиссер умел это делать хорошо. Человека уже нет, нашего родного, нашего уважаемого. Не знаем, как дальше. Олег Шумилов, народный артист Республики Башкортостан

Одной из важнейших для мастера была тема Великой Отечественной. Его спектакли «Эшелон», «Отпуск по ранению», «Луна и листопад» всегда находили душевный отклик у зрителя.

Уже сами репетиции были отдельным представлением, где Михаил Рабинович взращивал, воспитывал, придавал огранке таланты вошедших в труппу актеров.

Для молодых актеров и для старшего поколения он был отцом. Отцом и в профессии, и в реализации театрального дела. Открывался очередной сезон, мы видели и думали, что жизнь продолжается. Удивлялись, что, несмотря на возраст, он сохраняет такую энергию. Сергей Басов, заслуженный артист Республики Башкортостан

А ведь в театр Михаил Рабинович пришел, невзирая на протесты родителей, по воле которых, кстати, и поступил в Авиационный университет. Некоторое время после окончания вуза он даже преподавал технические дисциплины. Впрочем, творческое начало все же взяло верх. Далее – Щепкинское училище и первое назначение – режиссер в Дагестанском драмтеатре. Всю свою жизнь Михаил Рабинович жалел лишь об одном: родителям так и не удалось посмотреть ни одну из его постановок.

Российский театр – это театр, у которого учатся все. Михаил Рабинович, художественный руководитель Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан

В Русском драмтеатре Михаил Исаакович проработал почти 38 лет. За большой вклад в развитие театрального искусства он был награжден множеством званий и регалий. Но, конечно, самые главные – признание и любовь как коллег по цеху, так и зрителей.

И свет, и музыка, и декорации, и костюмы – он за всем следил. Если что-то не нравилось, он заставлял переделывать. Чтобы спектакль работал как часы. Александр Федеряев, заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан