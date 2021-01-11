Стала известна судьба 67-летнего пенсионера, пропавшего в прошлом году в Уфе

В башкирской столице завершились поиски без вести пропавшего 67-летнего Вячеслава Томиловского. Пенсионера искали с 24 ноября прошлого года.

Родные и близкие пропавшего мужчины не находили себе места. Его поисками занимались местные добровольцы поисково-спасательного отряда. Ориентировка разлетелась в социальных сетях и местных СМИ.

Вчера, 10 января, поиски пенсионера завершились. К счастью, они увенчались успехом - мужчина нашелся живым. Где он находился столько времени - не сообщается.