В Башкирии вандалы оставили жителям дома загадочное послание

В Кумертау жители одной из многоэтажек по улице 40 лет Победы столкнулись со странным явлением - вандалы, разбив окна в подъезде на 4 и 5 этажах, оставили загадочное послание. Клок бумаги с отпечатанным текстом насторожил горожан, и они выложили фотографию записки в местное сообщество социальной сети "ВКонтакте".

Со слов местных жителей, вандалы разбивают окна в доме уже в третий раз. По мнению большинства комментаторов поста, в подъезде орудуют малолетние хулиганы, решившие поиграть в мафию.

Вызывали полицию, соседей опрашивали, и никто шума не слышал... Первый раз выбили еще перед Новым годом.

Елена, местная жительница

На обращение жильцов многоквартирного дома отреагировал мэр Кумертау Олег Фролов. Глава администрации уточнил адрес дома и пообещал разобраться в ситуации.

Фото: Соцсети.