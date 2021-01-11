В Башкирии вандалы оставили жителям дома загадочное послание

В Кумертау жители одной из многоэтажек по улице 40 лет Победы столкнулись со странным явлением - вандалы, разбив окна в подъезде на 4 и 5 этажах, оставили загадочное послание. Клок бумаги с отпечатанным текстом насторожил горожан, и они выложили фотографию записки в местное сообщество социальной сети "ВКонтакте".
Со слов местных жителей, вандалы разбивают окна в доме уже в третий раз. По мнению большинства комментаторов поста, в подъезде орудуют малолетние хулиганы, решившие поиграть в мафию.
На обращение жильцов многоквартирного дома отреагировал мэр Кумертау Олег Фролов. Глава администрации уточнил адрес дома и пообещал разобраться в ситуации.
Фото: Соцсети.