В Башкирии вандалы оставили жителям дома загадочное послание

В Кумертау жители одной из многоэтажек по улице 40 лет Победы столкнулись со странным явлением - вандалы, разбив окна в подъезде на 4 и 5 этажах, оставили загадочное послание. Клок бумаги с отпечатанным текстом насторожил горожан, и они выложили фотографию записки в местное сообщество социальной сети "ВКонтакте".