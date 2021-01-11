Доверчивая жительница Башкирии лишилась 1,5 млн рублей

Чтобы обезопасить себя от неприятностей ей порекомендовали пройти в отделение банка и оформить кредит, открыть карту и положить на нее полученные в банках деньги. Женщина так и поступила, полученные кредитные денежные средства положила на счет карты и продиктовала злоумышленникам коды, поступившие на телефон в виде СМС-сообщений, не подозревая о том, что сама открывает мошенникам удаленный доступ к своей карте.

пресс-служба МВД по Башкирии