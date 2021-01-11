Доверчивая жительница Башкирии лишилась 1,5 млн рублей
Жительница Кумертау стала жертвой аферистов. Обманным путем злоумышленники похитили у нее около 1,5 млн рублей, которые она взяла в кредит в банках. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Женщина рассказала, что на протяжении четырех дней ей звонили неизвестные лица, представляясь сотрудниками банков. Аферисты говорили ей о том, что злоумышленники пытаются списать с ее банковской карты 2 тысячи рублей и оформить на ее имя кредит на 500 тысяч рублей.
Чтобы обезопасить себя от неприятностей ей порекомендовали пройти в отделение банка и оформить кредит, открыть карту и положить на нее полученные в банках деньги. Женщина так и поступила, полученные кредитные денежные средства положила на счет карты и продиктовала злоумышленникам коды, поступившие на телефон в виде СМС-сообщений, не подозревая о том, что сама открывает мошенникам удаленный доступ к своей карте.
пресс-служба МВД по Башкирии
В настоящее время полицейские разыскивают преступников. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В новогодние праздники злоумышленники активизировались. Уважаемые граждане, не принимайте звонки с незнакомых номеров! Не передавайте никому банковские коды, какие бы предлоги не придумывали.