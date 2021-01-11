Стало известно, какие расстройства психики возможны у пациентов с коронавирусом

По наблюдению специалистов, преимущественно все изменения в той или иной степени обратимы, но не всегда. Особенно тревожным оказалось удвоение случаев деменции - как правило, необратимого состояния - через три месяца после положительного результата теста на COVID-19 по сравнению с другими заболеваниями.

Анастасия Повторейко, врач