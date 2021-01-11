Стало известно, какие расстройства психики возможны у пациентов с коронавирусом
Главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала в своем Instagram о том, какие расстройства психики возможны у пациентов с коронавирусной инфекцией. Она обратила особое внимание на рост случаев деменции.
Еще в начале пандемии мы начали фиксировать серьёзные изменения поведенческих реакций у пациентов с COVID-19. Но связывали это преимущественно со страхом перед неизвестной болезнью и нагнетающей обстановкой в обществе.
Анастасия Повторейко, врач
Медик, ссылаясь на экспертов Оксфордского университета, отметила, что у каждого пятого пациента, переболевшего COVID-19, выявляются психические расстройства. В ряде случаев они диагностируются после заражения коронавирусной инфекцией впервые.
По наблюдению специалистов, преимущественно все изменения в той или иной степени обратимы, но не всегда. Особенно тревожным оказалось удвоение случаев деменции - как правило, необратимого состояния - через три месяца после положительного результата теста на COVID-19 по сравнению с другими заболеваниями.
Анастасия Повторейко, врач
Повторейко подчеркнула, что в декабре прошлого года в стационаре Псковской областной инфекционной больницы появился психолог-кинезиолог, а в январе в Великолукский филиал инфекционной больницы пришел работать врач-психиатр.
Кроме своевременной диагностики у постели пациентов (и), при необходимости, назначении терапии, наши специалисты готовы работать с родственниками пациентов. COVID-19 требует комплексного подхода и оказание помощи должно быть всеобъемлющим.