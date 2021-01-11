В Башкирии неизвестные вытащили из незапертой машины сумку с 3,5 млн рублей

В Стерлитамакском районе неизвестные вытащили из автомобиля Nissan Almera почти 3,5 млн рублей. Инцидент произошел на трассе «Самара – Уфа - Челябинск» недалеко от села Первомайское в ночь на 8 января.

Как сообщает КП-Уфа, 42-летний хозяин иномарки обнаружил пропажу и обратился в полицию. Мужчина рассказал, что ненадолго отлучился по делам, забыв запереть свой автомобиль, чем и воспользовались злоумышленники.