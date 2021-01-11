На трассе в Башкирии произошло жуткое ДТП: двое погибли, трое пострадали

Вчера вечером, 10 января, в Бирском районе Башкирии, произошло смертельное ДТП - лоб в лоб столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Lada Granta. Подробности трагедии рассказали в региональной ГИБДД.

Жуткая авария произошла возле села Угузево на 85 км автодороги Уфа-Янаул. За рулем отечественной легковушки находился 51-летний мужчина, а иномаркой управлял 31-летний житель Мишкинского района.

В результате трагедии погибли пассажиры автомобиля Hyundai Solaris - двое 23-летних парней. Также в ДТП пострадали оба водителя и 24-летняя девушка. По факту аварии проводится проверка.