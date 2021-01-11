В Башкирии загадочно пропала 57-летняя женщина

В Стерлитамаке пропала без вести 57-летняя Наталья Фокина. Последний раз женщину видели 25 декабря прошлого года. В день исчезновения она ушла из дома в неизвестном направлении, однако обратно так и не вернулась.
Приметы Натальи: телосложение полное, рост около 160 см, каштановые волосы, светло-зеленые глаза. В день исчезновения она была одета в длинную шубу черного цвета, черные сапоги и темную шапку.
Поисками пропавшей без вести женщины занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (987) 106-06-01 или 02.
Фото: Соцсети.