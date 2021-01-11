«Ставлю два»: Радий Хабиров прокомментировал реконструкцию развязки в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал реконструкцию развязки на улице Заки Валиди. По его словам, ремонт транспортного узла важен и нужен, однако профильные ведомства допустили несколько ошибок.

Во-первых, по мнению руководителя региона, власти Уфы и министерство транспорта не объяснили горожанам, как добираться до столицы.

Людям самим пришлось находить альтернативные пути. Столько негатива собрали. За эту работу я ставлю вам "двоечку". Радий Хабиров, глава Башкирии

Еще один момент, который смутил Хабирова, это решение начать реконструкцию именно 11 января.

Разработчики проекта поставили срок 11 месяцев, поговорите с ними, пусть круглосуточно работают, но сократят сроки. Мы застопорили главный выезд нашего города. Радий Хабиров, глава Башкирии