«Ставлю два»: Радий Хабиров прокомментировал реконструкцию развязки в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал реконструкцию развязки на улице Заки Валиди. По его словам, ремонт транспортного узла важен и нужен, однако профильные ведомства допустили несколько ошибок.
Во-первых, по мнению руководителя региона, власти Уфы и министерство транспорта не объяснили горожанам, как добираться до столицы.
Еще один момент, который смутил Хабирова, это решение начать реконструкцию именно 11 января.
Также руководитель региона поделился своими впечатлениями о первое поездке на работу в условиях пробок. Он признался, что потратил сегодня на дорогу почти на полчаса больше.