В Башкирии ожидают рост больных коронавирусом

Сейчас надо наращивать объемы тестирования. Обычно мы ждем 2 недели, если с конца недели начнутся обращения, то хорошо, у нас 30 процентов коечного фонда есть, лекарства есть. Трезво рассуждая, спасением для нас является вакцинация. Мне все-таки докладывают, что ряд людей отказывается вакцинироваться. Нам нужно минимум две третьих подвести. 60 процентов населения надо вакцинировать. Людей надо убеждать.

Радий Хабиров