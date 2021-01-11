В Башкирии ожидают рост больных коронавирусом

На первом оперативном совещании в 2021 году Радию Хабирову доложили о ситуации с коронавирусной инфекцией в республике. 

У республиканских чиновников есть опасения, что совсем скоро могут появится  тяжелые больные. Причина возможного всплеска - праздничные дни. Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация. В каникулы количество больных выросло на 3 процента. 

Сейчас надо наращивать объемы тестирования. Обычно мы ждем 2 недели, если с конца недели начнутся обращения, то хорошо, у нас 30 процентов коечного фонда есть, лекарства есть. Трезво рассуждая, спасением для нас является вакцинация. Мне все-таки докладывают, что ряд людей отказывается вакцинироваться. Нам нужно минимум две третьих подвести. 60 процентов населения надо вакцинировать. Людей надо убеждать.  

Радий Хабиров

В новом инфекционном центре в Стерлитамаке на данный момент лежит 112 человек. Ближайшие районы освобождаются от нагрузки. 

В Уфе тем временем некоторые больницы могут вернуться в "мирный" режим работы. Речь идет о больнице № 10 и госпитале ветеранов войн. 