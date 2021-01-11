Число зараженных коронавирусом в Башкирии приближается к 21 тысяче человек

В Башкирии ситуация с коронавирусом остается стабильной и контролируемой. Об этом заявил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на оперативном совещании в Правительстве РБ.

Вместе с тем, в республике число заболевших COVID-19 приближается к отметке в 21 тысячу человек. По данным главы ведомства, по состоянию на 11 января, в Башкирии зарегистрирован 20 901 случай инфицирования. За сутки этот показатель увеличился на 165 новых фактов заражения.