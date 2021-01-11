«Это надо остановить»: Радий Хабиров жестко отреагировал на повышение цен за ЖКХ

Я мало что понял, честно говоря. Первое: есть моменты, где нужно с людьми разговаривать. Эту часть пусть делают ваши люди, Общественная палата. А по сути надо сесть и разбираться. Почему это произошло, почему такая разница. Вы там как-то свою работу постройте на решении этой проблемы. Подчеркиваю: тут нет врагов, нет фашистов. Вы разберитесь в этом, поймите картину мира. Где-то больше эмоций. Там, где это происходит, это надо остановить и людям деньги вернуть.

Радий Хабиров