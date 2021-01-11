«Это надо остановить»: Радий Хабиров жестко отреагировал на повышение цен за ЖКХ

В Уфе на оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радию Хабирову рассказали о том, как в регионе решают вопросы с повышенными платежками.
Напомним, жители республики начали массово жаловаться на огромные суммы в платежках за декабрь. Для некоторых это почти половина зарплаты.
После отчета профильного министерства о встрече с жителями Радий Хабиров отреагировал на возмущения людей.
Я мало что понял, честно говоря. Первое: есть моменты, где нужно с людьми разговаривать. Эту часть пусть делают ваши люди, Общественная палата. А по сути надо сесть и разбираться. Почему это произошло, почему такая разница. Вы там как-то свою работу постройте на решении этой проблемы. Подчеркиваю: тут нет врагов, нет фашистов. Вы разберитесь в этом, поймите картину мира. Где-то больше эмоций. Там, где это происходит, это надо остановить и людям деньги вернуть. Радий Хабиров
По поручению главы республики создана оперативная рабочая
группа. Как заявил телеканалу БСТ министр жилищно-коммунального хозяйства
республики Борис Беляев, каждое получение обращение изучается. Специалисты
анализируют техническое состояние домов, в которых произошло завышение цен на
отопление.
В течение этой недели мы представим
Радию Фаритовичу все результаты проведенных проверок в тех или иных домах, не
только в Уфе, но и другие города тоже хотим затронуть, откуда поступили жалобы.
Соответственно, будет принято системное решение, как избежать того, чтобы
следующий год и следующий отопительный период у нас таких проблем не было.Борис Беляев, заместитель премьер-министра правительства - министр ЖКХ Республики Башкортостан