В Башкирии за сутки в авариях погибли пять человек

10 января в Башкирии было зарегистрировано 8 серьёзных автомобильных аварий. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, в ДТП погибли 5 человек, ещё 26 получили травмы.

Одна из аварий зарегистрирована на 36 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит. На трассе столкнулись два автобуса «Форд Транзит». Маршрутки двигались по рейсу «Уфа-Большеустинское». В результате аварии погибли 13-летняя девочка и 6-летний мальчик. Ещё 12 человек получили тяжёлые травмы, среди них 4 ребёнка.

В Бирске на 85 км автодороги Уфа-Янаул столкнулись «Хёндай Солярис» под управлением31-летнего жителя Мишкинского района и «Лада Гранта», которой управлял 51-летний местный житель. В результате столкновения погибли пассажиры иномарки –23-летние парни. Госпитализированы с травмами 24-летняя пассажирка и оба водителя.

В Иглинском районе на 11 км автодороге Уфа-Охлебинино 27-летний парень из Уфы за рулём «Богдан-2111» совершил наезд на 51-летнего местного жителя. Несчастный пешеход скончался на месте аварии. Как утверждает водитель, погибший сам внезапно выбежал на дорогу.