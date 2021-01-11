Стало известно состояние двух сестер, пострадавших в страшном ДТП с автобусами

Накануне в Салаватском районе произошла страшная авария, унесшая жизни двух детей. Лоб в лоб столкнулись два пассажирских автобуса.

В каждом из автомобилей было по 18 человек, из них - 13-летняя девочка и 6-летний мальчик скончались на месте до приезда скорой, 11 пассажирам понадобилась экстренная эвакуация. Среди пострадавших две девочки находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

Все меры приняты. В Месягутовскую ЦРБ выезжали санавиацией хирурги из РКДБ. По состоянию на 11 января, состояние девочек стабильно тяжелое. Они не транспортабельны на данный момент. Как только сестрам станет получше, их перевезут в Уфу.

Максим Забелин, глава Минздрава РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министру взять ситуацию под личный контроль.

Напомним, в Салаватском районе столкнулись два пассажирских автобуса. Авария произошла в два часа дня возле села Татарский Малояз. Прокуратура уже организовала проверку по факту ДТП.