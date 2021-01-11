Стало известно состояние двух сестер, пострадавших в страшном ДТП с автобусами

Накануне в Салаватском районе произошла страшная авария , унесшая жизни двух детей. Лоб в лоб столкнулись два пассажирских автобуса.

В каждом из автомобилей было по 18 человек, из них - 13-летняя девочка и 6-летний мальчик скончались на месте до приезда скорой, 11 пассажирам понадобилась экстренная эвакуация. Среди пострадавших две девочки находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.